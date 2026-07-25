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POL-MI: Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfällen im Kreis Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfällen im Kreis Minden-Lübbecke
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Petershagen / Porta Westfalica (ots)

(BT) Im Laufe des Samstags (25.07.2026) sind zwei Personen bei Motorradunfällen schwer verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in Petershagen-Hävern.

Zu dem Zeitpunkt befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Straße "Häverner Ring" in Fahrtrichtung Großenheerse. In Höhe eines Anglerteichs beabsichtigte die Lemgoerin mit ihrem VW T-Roc nach links in einen Feldweg abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Biker, der mit seiner Harley Davidson den "Häverner Ring" in Richtung Hävern befuhr. Der 58-jährige aus Achim im Landkreis Verden verletzte sich schwer und wurde ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt eine 22-jährige Motorradfahrerin, die gegen 15.40 Uhr in Porta Westfalica den Kirchsiek in Richtung Eisbergen befuhr. Die vorfahrtberechtigte Mindenerin wurde von einer Autofahrerin erfasst, die mit ihrem Renault von der Veltheimer Straße nach links auf den Kirchsiek einbiegen wollte. Durch den Aufprall stürzte die Bikerin schwer, ihre Honda schleuderte mehrere Meter auf einen parallel zum Kirchsiek verlaufenden Radweg. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Bikerin nach der Erstversorgung ins Johannes-Wesling-Klinikum. Die 36 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Porta blieb unverletzt. Während des Rettungseinsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme blieb der Kirchsiek in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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