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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Unfall gesucht

Minden (ots)

(SN) Die Mindener Verkehrsermittler suchen gegenwärtig nach einer Kollision an der Kreuzung Stiftsallee / Petershäger Weg nach Zeugen.

So hatte sich am Sonntag, 19. Juli um kurz nach 19 Uhr auf der Kreuzung Stiftsallee / Petershäger Weg ein Unfall zwischen zwei Pkw ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 26 Jahre alte Fahrerin aus Petershagen mit einem VW den Petershäger Weg in Fahrtrichtung Kutenhausen befahren. Zeitgleich war eine 73-jährige Wagenfelderin am Steuer eines Skoda mit einer 14 Jahre alten Mitfahrerin auf der Stiftsallee in Fahrtrichtung Stemmer unterwegs.

Im Kreuzungsbereich der genannten Straßen kam es schließlich trotz Ampelanlage zum Zusammenstoß der beiden Autos. Weil beide Fahrerinnen schließlich zu Protokoll gaben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, suchen die Beamten nun nach Zeugen der Kollision. Die werden zur Klärung des Sachverhaltes gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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