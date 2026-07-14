Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Starkes Unwetter sorgt für viele Einsätze in Hannover

Hannover (ots)

Vom späten Montagabend bis zum heutigen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr Hannover zahlreiche starkregenbedingte Einsätze bewältigen. Durch die Mitarbeitenden der Regionsleitstelle wurde eine Vielzahl von Notrufen angenommen und die Einsatzkräfte für Stadt und Region Hannover koordiniert.

Das gegen 21:30 Uhr einsetzende Unwetter führte sowohl im Stadtgebiet Hannover, als auch in der Region Hannover, zu einer Vielzahl unwetterbedingter Einsätze. Der kurzfristig einsetzende und zeitweise sehr starke Regen verursachte außergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie sie in dieser Intensität selten sind. In der Folge ging über die Notrufnummer 112 eine sehr hohe Zahl an Hilfeersuchen in der Regionsleitstelle ein, zeitweise waren die Notrufleitungen überlastet. Die Vielzahl an Notrufen machte eine gezielte Priorisierung und Koordinierung der Einsätze erforderlich.

Die zielgerichtete Abarbeitung der Einsätze war nur durch den Einsatz aller 17 Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Hannover möglich. Insgesamt sind bisher rund 300 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zur Bewältigung der Unwetterlage in Hannover zum Einsatz gekommen.

Der überwiegende Teil der Einsätze im Gebiet der Landeshauptstadt Hannover betraf vollgelaufene Keller, Aufzugsschächte und Tiefgaragen, die infolge des Starkregens unter Wasser standen. Im Stadtgebiet kam es durch die Wassermassen zu Verkehrsbehinderungen, weil beispielsweise Unterführungen überflutet wurden. Besonders betroffen war der Osten von Hannover, in dem eine hohe Anzahl von Einsatzstellen zu verzeichnen war. Hier kamen unterschiedlichste Arten von Feuerwehrpumpen zum Einsatz, um das Wasser aus den betroffenen Bereichen abzupumpen. Vereinzelt mussten die Einsatzkräfte auch abgeknickte Äste oder umgestürzte Bäume mittels Motorkettensäge beseitigen.

Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt Hannover bis zum heutigen Morgen 715 unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet. Die Mitarbeitenden der Regionsleitstelle disponierten von ca. 21:30 Uhr bis 06:30 Uhr rund 1.000 unwetterbedingte Einsätze in der gesamten Region Hannover samt Landeshauptstadt. Insgesamt mussten in diesem Zeitraum 2.300 Notrufe bearbeitet werden.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Hannover dauern aktuell weiter an.

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