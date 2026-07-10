POL-OE: Einbruch auf Gelände eines Umspannwerks
Olpe (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag (07. bis 09. Juli) auf das umzäunte Gelände eines Umspannwerks in Altenkleusheim an der B54 eingedrungen. Dort brachen sie mehrere Garagen auf und entwendeten unter anderem Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden beziehungsweise Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.
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