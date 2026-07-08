Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (07. Juli) gegen 15:10 Uhr auf der "Fretterstraße" (L880) in Serkenrode. Ein 60-jähriger Autofahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab, stieß zunächst gegen eine Natursteinmauer und kollidierte anschließend mit dem Unterstand einer Bushaltestelle. Durch den Zusammenstoß zog sich der 60-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

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