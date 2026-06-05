Bundespolizeiinspektion Stuttgart
BPOLI S: Versuchter Diebstahl am Bahnhof
Esslingen (ots)
Zu einem versuchten Diebstahl kam es am Mittwochnachmittag (03.06.2026) am Bahnhof Esslingen am Neckar. Offenbar war auch ein Kind an der Tatbegehung beteiligt.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der geschädigte 46-Jährige gegen 16:30 Uhr zunächst durch ein 9-jähriges Mädchen angesprochen und nach einem Fahrschein gefragt. Kurz darauf kam offenbar ein 43-Jähriger hinzu und bat den bulgarischen Staatsangehörigen um finanzielle Unterstützung. Anschließend soll eine 45-Jährige versucht haben, das Smartphone des abgelenkten Mannes zu entwenden. Dieser bemerkte den Diebstahlsversuch und informierte die Polizei. Durch die eintreffenden Beamten der Landespolizei konnten die Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit noch am Tatort angetroffen und kontrolliert werden.
Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
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