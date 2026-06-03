Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Versuchter Aufbruch von Fahrausweisautomaten am Bahnhof Faurndau

Göppingen (ots)

Am Dienstag (02.06.2026) versuchte ein bislang unbekannter Verdächtiger, die Fahrausweisautomaten an beiden Bahnsteigen des Bahnhofs Faurndau aufzubrechen.

Durch die Tathandlung wurden die beiden Automaten zwar beschädigt, jedoch nicht geöffnet.

Die genaue Tatzeit ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet wurden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell