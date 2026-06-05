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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Schlichtungsversuch angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (03.06.2026) versuchten zwei Männer am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen einen Streit zwischen 10 Personen zu schlichten. Hierbei wurde einer der beiden verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen gegen 18:15 Uhr etwa 10 Personen am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 34 und 40 Jahren wurden, offenbar aufgrund des aggressiven Verhaltens der Personen, auf die Situation aufmerksam und versuchten wohl, den Streit zu schlichten. Hierbei soll ein bislang Unbekannter den 40-Jährigen sowohl verbal, als auch mit einer Glasflasche bedroht haben. Ein weiterer bislang unbekannter Mann aus der Gruppe soll den 34-Jährigen unmittelbar körperlich angegriffen und ihm eine Verletzung im Gesichtsbereich zugefügt haben. Im Rahmen des körperlichen Übergriffs soll der Unbekannte mutmaßlich selbst einen Zahn verloren haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei flüchteten die beiden Unbekannten vom Tatort.

Die beiden Männer hatten offenbar einen osteuropäischen Phänotyp. Einer der Männer soll zur Tatzeit ein grünes Oberteil, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe getragen haben. Der zweite Mann trug mutmaßlich einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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