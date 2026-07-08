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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 84-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag (07. Juli) gegen 12:55 Uhr ein Autofahrer auf dem "Marktplatz" in Altenhundem verletzt worden. Der 84-Jährige verlor während eines Einparkvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto fuhr in der Folge in einem Bogen nach rechts, geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Hecke sowie vier Natursteinpollern. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen geparkten PKW. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen sowie den beschädigten Gegenständen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fehlbedienungen des Fahrzeugs durch den 84-Jährigen während des Rangierens unfallursächlich gewesen sind.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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