Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Ein Einbruch wurde der Polizei am Dienstag (07. Juli) aus Drolshagen gemeldet. Unbekannte Täter waren morgens zwischen 06:00 und 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "In der Sengenau" eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terassentür Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden augenscheinlich diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine abschließenden Angaben über die mögliche Beute gemacht werden. Allerdings stellte man bereits das Fehlen von Modeschmuck und von Sparbüchern fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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