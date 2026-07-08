PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Ein Einbruch wurde der Polizei am Dienstag (07. Juli) aus Drolshagen gemeldet. Unbekannte Täter waren morgens zwischen 06:00 und 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "In der Sengenau" eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terassentür Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden augenscheinlich diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine abschließenden Angaben über die mögliche Beute gemacht werden. Allerdings stellte man bereits das Fehlen von Modeschmuck und von Sparbüchern fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 22:40

    POL-OE: Motorradunfall mit einer schwerverletzten Person

    Olpe (ots) - Gegen 20:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Wilnsdorferin mit ihrem Motorrad die Rhoder Hauptstraße von Olpe-Sondern in Fahrtrichtung Olpe-Rhode. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie, aus bislang noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigten Seitenstreifen ab. Sie kam zu Fall, verletzte sich schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers einer Fachklinik zugeführt. ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:48

    POL-OE: Pedelecfahrer musste zu Fuß zur Blutprobe

    Attendorn (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag (06. Juli) einen 58-jährigen Pedelecfahrer in Attendorn. Der Mann war ihnen gegen 14:45 Uhr vor der Polizeiwache in der Straße "Auf der Tränke" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich für die Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Zweiradfahrers schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verstärkte ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:47

    POL-OE: Versuchter Einbruch in Supermarkt

    Finnentrop (ots) - Ein unbekannter Täter scheiterte in der Nacht zu Sonntag (05. Juli) bei dem Versuch, in eine Supermarktfiliale an der "Bamenohler Straße" in Bamenohl einzubrechen. Auf einer Videoaufzeichnung war zu erkennen, dass er gegen 00:30 Uhr mehrfach vergeblich versuchte, mit einem Stein eine verglaste Notausgangstür einzuwerfen. Nach einigen Minuten ließ er von weiteren Versuchen ab und verließ den Tatort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren