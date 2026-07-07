Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer musste zu Fuß zur Blutprobe

Attendorn (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag (06. Juli) einen 58-jährigen Pedelecfahrer in Attendorn. Der Mann war ihnen gegen 14:45 Uhr vor der Polizeiwache in der Straße "Auf der Tränke" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich für die Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Zweiradfahrers schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verstärkte diesen Verdacht. Der Mann folgte den Ordnungshütern daher fußläufig zur nahegelegenen Polizeiwache, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde. Um eine Weiterfahrt zu unterbinden, wurde das Pedelec zur Gefahrenabwehr vorläufig sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell