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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Finnentrop (ots)

Ein unbekannter Täter scheiterte in der Nacht zu Sonntag (05. Juli) bei dem Versuch, in eine Supermarktfiliale an der "Bamenohler Straße" in Bamenohl einzubrechen. Auf einer Videoaufzeichnung war zu erkennen, dass er gegen 00:30 Uhr mehrfach vergeblich versuchte, mit einem Stein eine verglaste Notausgangstür einzuwerfen. Nach einigen Minuten ließ er von weiteren Versuchen ab und verließ den Tatort in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Der offenbar männliche Täter wies eine schlanke Statur auf, trug eine dunkle Kappe, und war zudem mit einer schwarzen Jacke, einem hellen T-Shirt und einer knielangen, blauen Jeans bekleidet. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich und trug schwarze Schuhe mit dicken, weißen Sohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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