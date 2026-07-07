Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit einer schwerverletzten Person

Olpe (ots)

Gegen 20:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Wilnsdorferin mit ihrem Motorrad die Rhoder Hauptstraße von Olpe-Sondern in Fahrtrichtung Olpe-Rhode. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie, aus bislang noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigten Seitenstreifen ab. Sie kam zu Fall, verletzte sich schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers einer Fachklinik zugeführt. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich./RS

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