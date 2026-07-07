Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Hützemert - Motorradfahrer verletzt

Drolshagen (ots)

Am Montagnachmittag (06. Juli) ereignete sich auf der "Hauptstraße" in Hützemert ein Verkehrsunfall. Um 13:30 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad auf den verkehrsbedingt haltenden PKW eines 55-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde der Zweiradfahrer verletzt. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

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