Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller in Attendorn gestohlen

Attendorn (ots)

Der Diebstahl eines Motorrollers wurde der Polizei am Mittwoch (08. Juli) in Attendorn gemeldet. Eine Jugendliche hatte ihren weißen Motorroller der Marke Peugeot um 17:30 Uhr auf dem Parkplatz an einer Schule in der Straße "Westwall" abgestellt. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Zweirad zurückkehrte, war ihr Kleinkraftrad nicht mehr vor Ort. An dem Motorroller war an der Fahrzeugfront die scharze Aufschrift "187" sowie das Versicherungskennzeichen "897 NEK" angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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