Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche nach Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Lennestadt (ots)

Am späten Mittwochabend (08. Juli) ereignete sich kurz nach 23 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Meggen und Maumke. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zwei junge Zweiradfahrerinnen (beide 16 Jahre alt) gemeinsam mit ihren Leichtkrafträdern auf der "Meggener Straße" gefahren. Als sich dabei die Fahrzeuge leicht berührten, verlor eine der Jugendlichen die Kontrolle und stürzte. Durch den Sturz zog sich die 16-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Leichtkraftrad entstand ein geschätzter Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell