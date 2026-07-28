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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin bei Kollision auf der L 770 leicht verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Zur Kollision zweier Autofahrerinnen aus Petershagen kam es am Montagvormittag auf der L 770 im Bereich Petershagen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 77 Jahre alte Toyota-Fahrerin gegen 11.10 Uhr von der B61 kommend die Auffahrt zur L770 befahren, um auf diese einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW einer 23-jährigen Fahrerin, die die L 770 in Fahrtrichtung Espelkamp befahren hatte. Hierbei erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Minden gebracht. Die Toyota-Fahrerin blieb offenbar unverletzt. Beide Autos nahmen erheblichen Schaden und waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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