POL-MI: Autofahrerin bei Kollision auf der L 770 leicht verletzt
Petershagen (ots)
(SN) Zur Kollision zweier Autofahrerinnen aus Petershagen kam es am Montagvormittag auf der L 770 im Bereich Petershagen.
Den Erkenntnissen nach hatte eine 77 Jahre alte Toyota-Fahrerin gegen 11.10 Uhr von der B61 kommend die Auffahrt zur L770 befahren, um auf diese einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW einer 23-jährigen Fahrerin, die die L 770 in Fahrtrichtung Espelkamp befahren hatte. Hierbei erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Minden gebracht. Die Toyota-Fahrerin blieb offenbar unverletzt. Beide Autos nahmen erheblichen Schaden und waren nicht mehr fahrbereit.
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