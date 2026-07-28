Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

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Espelkamp (ots)

(FW) In Gestringen ist am Montagnachmittag ein Rollerfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen und hat sich dabei leicht verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 55-jähriger Hannoveraner gegen 15:50 Uhr mit seinem Mercedes-Benz C220 die Herforder Straße (B239) in Richtung Lübbecke. An der Kreuzung zur Gestringer Straße beabsichtigte er, nach rechts in die Gestringer Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 17-jähriger Lübbecker mit seiner Piaggio auf dem Seitenstreifen rechts an dem Pkw vorbei, um die Kreuzung geradeaus in Richtung Lübbecke zu passieren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke gebracht.

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