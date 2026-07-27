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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (220/2026) Gruppe übt Kritik an Polizeieinsatz am Samstag am Göttinger Markt - Prüfung der Vorwürfe aus Neutralitätsgründen an die Polizeiinspektion Hildesheim abgegeben

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/HILDESHEIM (jk) - Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am vergangenen Samstag (25.07.26) anlässlich eines AfD-Infostandes mit Gegenprotesten in der Göttinger Innenstadt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6321244), hat eine lokale Gruppe im Nachgang in einer Pressemitteilung Vorwürfe gegen das Vorgehen und Einschreiten der Polizei erhoben (siehe https://www.buerger-beobachten-polizei.de/oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen).

Die Polizeiinspektion (PI) Göttingen, der die Einsatzleitung am Samstag oblag, hat die Darstellungen und erhobene Kritik am Montag (27.07.26) zur Kenntnis genommen und die vorgesetzte Polizeidirektion Göttingen hierüber informiert.

Seitens der Leitung der PI Göttingen ist man ausdrücklich an einer lückenlosen Klärung der in der Mitteilung beschriebenen bzw. behaupteten Umstände interessiert und hat bereits die ersten erforderlichen Schritte eingeleitet.

Aus Neutralitätsgründen erfolgt die fachliche Prüfung des Einsatzgeschehens in dem Einsatzdezernat der Polizeidirektion Göttingen und wie in derartigen Fällen üblich, wurde die evtl. strafrechtlich relevante Würdigung des Sachverhaltes an die Polizeiinspektion Hildesheim abgegeben.

Nach den genannten Prüfungen wird hierzu erneut berichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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