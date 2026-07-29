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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Petershagen-Heimsen: Diebstahl auf dem Gelände einer Seglervereinigung - Zeugensuche

Petershagen-Heimsen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 22. Juli (20 Uhr) und dem 25. Juli (14 Uhr) mehrere gefüllte Benzinkanister sowie Werkzeug von Segelbooten auf dem Gelände eines Seglerheims an der Heimser Straße entwendet.

Die Wasserschutzpolizei Minden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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