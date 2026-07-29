POL-MI: Petershagen-Heimsen: Diebstahl auf dem Gelände einer Seglervereinigung - Zeugensuche
Petershagen-Heimsen (ots)
Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 22. Juli (20 Uhr) und dem 25. Juli (14 Uhr) mehrere gefüllte Benzinkanister sowie Werkzeug von Segelbooten auf dem Gelände eines Seglerheims an der Heimser Straße entwendet.
Die Wasserschutzpolizei Minden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
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