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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Fitnessstudio gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines Einbruchs in ein Fitnessstudio wurden die Beamten am Samstagmorgen an die Mindener Straße gerufen.

Zuvor hatten sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Samstag, 0 Uhr bis 7.05 Uhr über ein Glaselement gewaltsam Zutritt verschafft und aus dem Fitnessstudio unter anderem mobile Endgeräte sowie diverse Verkaufsartikel - darunter diverse Proteinshakes, Getränke und Riegel - entwendet. Zudem brachen die Unbekannten einen Schrank in der Herrenumkleide auf.

Schließlich flüchteten sie mit dem Diebesgut vom Tatort. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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