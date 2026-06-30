Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: 63-Jähriger alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Hattingen (ots)
Ein 63-jähriger Autofahrer war am 29.06.2026 gegen 14:00 Uhr auf der Thingstraße in Fahrtrichtung Marxstraße in Hattingen unterwegs. Als er auf die Marxstraße in Fahrtrichtung Hüttenstraße abbog und anhielt, sprachen ihn zwei Beamte vom Bezirksdienst Hattingen an. Zum Einen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden, woraufhin der Hattinger bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von circa 1,1 Promille pustete. Zum Anderen konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, da ihm diese bereits 2013 entzogen wurde. Auf der Wache Hattingen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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