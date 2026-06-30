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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: 63-Jähriger alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hattingen (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer war am 29.06.2026 gegen 14:00 Uhr auf der Thingstraße in Fahrtrichtung Marxstraße in Hattingen unterwegs. Als er auf die Marxstraße in Fahrtrichtung Hüttenstraße abbog und anhielt, sprachen ihn zwei Beamte vom Bezirksdienst Hattingen an. Zum Einen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden, woraufhin der Hattinger bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von circa 1,1 Promille pustete. Zum Anderen konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, da ihm diese bereits 2013 entzogen wurde. Auf der Wache Hattingen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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