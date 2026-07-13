Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Saugautomaten aufgebrochen

Zeugen gesucht

Waldfeucht (ots)

Kurz nach 23 Uhr brach ein bislang Unbekannter am Freitagabend (10. Juli) in der Raiffeisenstraße zwei Münzautomaten einer Waschanlage auf und entnahm das darin befindliche Münzgeld. Der Mann trug eine dunkle Hose und eine weiß-graue Kapuzenjacke. Er flüchtete nach der Tat mit einem silberfarbenen Mercedes A-Klasse. Er wird nun von der Polizei gesucht. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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