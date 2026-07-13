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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Saugautomaten aufgebrochen
Zeugen gesucht

Waldfeucht (ots)

Kurz nach 23 Uhr brach ein bislang Unbekannter am Freitagabend (10. Juli) in der Raiffeisenstraße zwei Münzautomaten einer Waschanlage auf und entnahm das darin befindliche Münzgeld. Der Mann trug eine dunkle Hose und eine weiß-graue Kapuzenjacke. Er flüchtete nach der Tat mit einem silberfarbenen Mercedes A-Klasse. Er wird nun von der Polizei gesucht. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.07.2026 – 13:00

    POL-HS: In Vereinsheim eingebrochen

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen dem 10. Juli (Freitag), 23 Uhr und dem 11. Juli (Samstag), 8.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Carl-Diem-Straße in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld aus einer Geldkassette. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 13.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Außenbestuhlung vor Pizzeria entwendet

    Heinsberg (ots) - Am 12. Juli (Sonntag) entwendeten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr zwei Esstische mit jeweils vier Stühlen. Das Mobiliar stand als Außenbestuhlung in der Liecker Straße vor einer Pizzeria, die im Tatzeitraum auf Grund der Mittagspause geschlossen hatte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 13.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Erkelenz (ots) - Am Sonntagabend (12. Juli) stürzte ein Radfahrer gegen 22.30 Uhr am Franziskanerplatz und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 77 Jahre alten Erkelenzers vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat. Rückfragen bitte an: ...

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