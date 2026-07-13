POL-HS: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Erkelenz (ots)
Am Sonntagabend (12. Juli) stürzte ein Radfahrer gegen 22.30 Uhr am Franziskanerplatz und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 77 Jahre alten Erkelenzers vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat.
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