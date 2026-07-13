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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Erkelenz (ots)

Am Sonntagabend (12. Juli) stürzte ein Radfahrer gegen 22.30 Uhr am Franziskanerplatz und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 77 Jahre alten Erkelenzers vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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