PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz - Hetzerath

Am 12.07.2026 gegen 15:20 kam es auf der Kreisstraße 32 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer befuhr die K32 in Fahrtrichtung Hetzerath. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem PKW einer 44-jährigen Fahrzeugführerin. Ein Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Erkelenz eingeliefert, die weibliche Unfallbeteiligte nebst Mitfahrerin wurden ins Krankenhaus nach Rheydt verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle komplett gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter am Bahnhof entwendet

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwischen 7.50 Uhr und 13 Uhr entwendeten Unbekannte am 9. Juli (Donnerstag) einen E-Scooter, der am Bahnhofsvorplatz an einem Fahrradständer abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Stoppelfeldbrand

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen den Kreisverkehren Oberbruch und Dremmen entlang der K 5 brannten am Abend des 9. Juli (Donnerstag) gegen 22.40 Uhr zirka fünf Quadratmeter eines Stoppelfeldes. Die Flammen wurden vor Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern gelöscht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Zwei Pkw auf Park & Ride Parkplatz gewaltsam geöffnet

    Heinsberg (ots) - Ein Zeuge meldete am Donnerstagmorgen (9. Juli) gegen 7.35 Uhr zwei Pkw auf dem an der Industriestraße gelegenen Park & Ride Parkplatz, an denen jeweils die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Beide Wagen waren ersten Ermittlungen zufolge durchsucht worden. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren