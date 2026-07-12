Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz - Hetzerath

Am 12.07.2026 gegen 15:20 kam es auf der Kreisstraße 32 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer befuhr die K32 in Fahrtrichtung Hetzerath. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem PKW einer 44-jährigen Fahrzeugführerin. Ein Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Erkelenz eingeliefert, die weibliche Unfallbeteiligte nebst Mitfahrerin wurden ins Krankenhaus nach Rheydt verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle komplett gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen.

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