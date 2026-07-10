POL-HS: Stoppelfeldbrand
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Zwischen den Kreisverkehren Oberbruch und Dremmen entlang der K 5 brannten am Abend des 9. Juli (Donnerstag) gegen 22.40 Uhr zirka fünf Quadratmeter eines Stoppelfeldes. Die Flammen wurden vor Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern gelöscht.
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