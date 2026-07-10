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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stoppelfeldbrand

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen den Kreisverkehren Oberbruch und Dremmen entlang der K 5 brannten am Abend des 9. Juli (Donnerstag) gegen 22.40 Uhr zirka fünf Quadratmeter eines Stoppelfeldes. Die Flammen wurden vor Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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