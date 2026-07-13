POL-HS: In Vereinsheim eingebrochen

Kreis Heinsberg (ots) - Erkelenz - Hetzerath Am 12.07.2026 gegen 15:20 kam es auf der Kreisstraße 32 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer befuhr die K32 in Fahrtrichtung Hetzerath. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem PKW einer 44-jährigen Fahrzeugführerin. Ein Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt ins ...

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