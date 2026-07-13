POL-HS: In Vereinsheim eingebrochen
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Zwischen dem 10. Juli (Freitag), 23 Uhr und dem 11. Juli (Samstag), 8.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Carl-Diem-Straße in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld aus einer Geldkassette.
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