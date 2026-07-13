POL-HS: Außenbestuhlung vor Pizzeria entwendet
Heinsberg (ots)
Am 12. Juli (Sonntag) entwendeten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr zwei Esstische mit jeweils vier Stühlen. Das Mobiliar stand als Außenbestuhlung in der Liecker Straße vor einer Pizzeria, die im Tatzeitraum auf Grund der Mittagspause geschlossen hatte.
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