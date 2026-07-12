Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 12:00 Uhr

POL-WL (ots)

++ Jesteburg - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagmittag ist eine 62-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der Schützenstraße in Jesteburg in den Gegenverkehr gefahren und dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw werden leicht verletzt, die Unfallverursacherin schwer verletzt. Alle werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

++ Hollenstedt - Einbruch in Grundschule

Am Samstagabend wurde durch Unbekannte ein Außenfenster der Grundschule in Hollenstedt aufhebelt, das Gebäude betreten und der Notschalter eingeschlagen und ausgelöst. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Diebesgut gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 / 285-0

++ Seevetal / Meckelfeld - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, beschädigt ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines VW Passat am Pulvermühlensee in Meckelfeld, in der Straße Hörstener Weg, zwei parkende Pkw. Der Pkw flüchtete in Richtung Maschen. Ein Geschädigter versuchte dem Verursacher zu folgen. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer hatte zudem keine Fahrerlaubnis.

++ Winsen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag in den späten Morgenstunden wurde der Polizei Winsen durch Zeugen ein PKW gemeldet, welcher vor der Schranke des Sparkassen-Parkplatzes in Winsen stand und andere Verkehrsteilnehmer am Verlassen der Parkfläche gehindert hat. Der Fahrzeugführer hatte sowohl beim Einfahren als auch beim Ausfahren Probleme den Ticketautomaten zu bedienen. Durch einen Zeugen wurde der Fahrzeugführer schließlich angesprochen, woraufhin dieser wortlos ausstieg und taumelnd über den Parkplatz lief. Die eintreffenden Beamten kontrollierten den Fahrzeugführer, welcher 2,95 Promille gepustet hat. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

++ BAB 1 - Verkehrsunfallflucht

Am 11.07.2026 kam es gegen 16:07 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Überleitung von der A261 auf die A1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Fahrstreifen und schnitt beim Wiedereinordnen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dieser musste nach rechts ausweichen, wodurch es zu einer Kollision zwischen insgesamt drei Fahrzeugen kam. Zu einem Zusammenstoß mit dem flüchtigen Fahrzeug kam es nicht. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich mutmaßlich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Maschen unter der Telefonnummer 04105-620 200 zu melden.

++ BAB 1 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Nachmittag des 11.07.2026 befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Hamburg mit seinem Pkw die A1 in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe des Maschener Kreuzes wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dasselbe Fahrzeug fiel den Einsatzkräften in den frühen Abendstunden erneut auf. Es wurde auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Seevetal-Hittfeld, erneut kontrolliert. Am Steuer befand sich diesmal ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Nortorf, der ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auch gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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