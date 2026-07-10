Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte entzünden Baumaterialien

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Fleestedt (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, gegen 02 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer auf einem Baustellengelände in der Winsener Landstraße in Fleestedt mitgeteilt. Unbekannte hatten verschiedene Baumaterialien, die sich auf dem frei zugänglichen Gelände befanden, in Brand gesteckt. Dabei handelte es sich um Dämmstoffe und Paletten mit Betonsäcken. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (04105/ 6200). Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

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