Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (608) Exhibitionistische Handlung - Tatverdächtiger gestellt

Nürnberg (ots)

Ein 39-jähriger angolanischer Staatsangehöriger zeigte sich am Montagvormittag (29.06.2026) im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau gegenüber mehreren Frauen in schamverletzender Weise. Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 39-Jährige gegen 10:35 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang des Main-Donau-Kanals nordwestlich der Nürnberger Schleuse auf. Dort soll er sich mehreren Frauen auf Höhe der Kleingartenanlage in schamverletzender Weise gezeigt haben. Die Frauen verständigten daraufhin die Polizei.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Tatverdächtigen im Nahbereich der Tatörtlichkeit. Gegen den 39-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ein.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Alexander Greil / bl

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