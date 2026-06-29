Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (605) Mit Falschgeld bezahlt - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Ein 46-jähriger litauischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag (28.06.2026) in einem Restaurant in der Nürnberger Innenstadt mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlt zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kaufte der 46-Jährige gegen 14:00 Uhr in einem Restaurant in der Königstraße eine Flasche Wein im Wert von 28 Euro und bezahlte diese mit einem mutmaßlich gefälschten 50-Euro-Schein. Das Wechselgeld in Höhe von 22 Euro nahm er entgegen.

Kurze Zeit später bemerkten Mitarbeiter des Restaurants, dass es sich bei dem Geldschein um eine Fälschung handelte, und verständigten die Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Tatverdächtigen im Umfeld des Tatorts an und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weder weitere gefälschte Geldscheine noch das zuvor ausgezahlte Wechselgeld auf.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 46-jährige Tatverdächtige im Laufe des heutigen Tages (29.06.2026) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

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