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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (606) Verkehrsunfall mit Streifenwagen auf Einsatzfahrt

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.2026) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der Streifenwagen war gegen 15:00 Uhr auf der Zeltnerstraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum zu einem aktuellen Einbruchsalarm unterwegs. Die Beamten fuhren mit Sondersignalen in die Kreuzung zum Frauentorgraben ein. Hier kam es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem in Fahrtrichtung Plärrer fahrenden Handwerkerfahrzeug.

Sowohl die beiden Beamten als auch der Fahrer des Handwerkerfahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Der Frauentorgraben ist für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Plärrer derzeit voll gesperrt (Stand 15:50 Uhr).

Erstellt durch: Marc Siegl

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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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