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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (604) Brand einer Wiese in Feucht - Beschädigung einer Tennishalle und Evakuierung des Freibads

Feucht (ots)

Ein Brand, der am Sonntagnachmittag (28.06.2026) im Bereich einer Freifläche in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) ausgebrochen ist, zog eine angrenzende Tennishalle in Mitleidenschaft. Außerdem erfolgte aufgrund der starken Rauchentwicklung die Evakuierung des benachbarten Freibads.

Gegen 14:30 Uhr meldete ein Anwohner der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei den Brand einer Wiesenfläche am Chormantelweg. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 150 x 50 m aus. In diesem Zusammenhang kam es durch den Brand auch zu Beschädigungen an einer angrenzenden Tennishalle.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Brandgeschehen zügig unter Kontrolle bringen. Da es zeitgleich zu einer starken Rauchentwicklung kam, evakuierten die anwesende Einsatzkräfte auch das angrenzende Freibad, in dem sich zu diesem Zeitpunkte rund 5.000 Badegäste befanden. Das Freibad blieb nach der Räumung geschlossen. Nach aktuellem Kenntnisstand mussten sich zwei Mädchen, die sich zum Brandzeitpunkt im Freibad aufgehalten hatten, infolge der Rauchbelastung in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Unterdessen konnte die Feuerwehr ihre Arbeiten an der Tennishalle bis in die Abendstunden nicht abschließen. Einsatzkräfte öffneten Teile der brandbeschädigten Halle, um Glutnester zu suchen und die Entstehung eines neuen Brandes zu verhindern. Der an der Tennishalle entstandene Schaden wird vorläufig auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache fallen in die Zuständigkeit der Kriminalpolizei Schwabach.

Erstellt durch: Michael Konrad

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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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