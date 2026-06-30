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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (607) Unfall mit Streifenwagen - eine Person leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (30.06.2026) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens. Eine Person zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Gegen 06:00 Uhr fuhr das Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd die Otto-Bärnreuther-Straße mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Der Grund hierfür war ein aktueller Einbruchsalarm.

An der Kreuzung Otto-Bärnreuther-Straße/Thomas-Mann-Straße kam es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem querenden Toyota. Der Toyota prallte nach der Kollision mit dem Streifenwagen gegen eine Ampel, sodass diese beschädigt wurde. Die 64-jährige Fahrerin des Pkw erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich in Summe auf etwa 60.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Die Otto-Bärnreuther-Straße war stadteinwärts für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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