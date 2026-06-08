Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Landkreis Saale-Orla mehrere Verkehrsunfälle bei welchen Personen zu Schaden kamen.

In Schleiz befuhr am Samstag, gegen 07.45 Uhr, der 83-jährige Fahrer eines PKW die Oschitzer Straße aus Oschitz kommend und beabsichtigte an der Kreuzung in die Straße an der Wisentahalle abzubiegen. Hierbei übersah er den 39-jährigen Fahrer eines PKW und stieß mit diesem zusammen. Der 39-Jährige zog sich Verletzungen zu, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ebenfalls am Samstag, gegen 15.55 Uhr, befuhr die 19-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße zwischen Leutenberg und Burglemnitz. Hier erschrak sie sich aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, verlor in der weiteren Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Am Sonntag, gegen 14.00 Uhr, meldeten Zeugen einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden weißen Transporter Toyota auf der B 281 in Fahrtrichtung Neustadt an der Orla. Kurze Zeit später geriet besagter Transporter am Ortsausgang Pößneck auf die Gegenspur. Der hier entgegenkommende 41-jährige Fahrer eines Kleintransporters Fiat versuchte daraufhin nach links auszuweichen, um einen Unfall zu verhindern. Hier zog der Fahrer des Toyota jedoch wieder nach rechts auf seine eigentliche Spur und drückte dadurch den Fiat in die Leitplanke. In der weiteren Folge versuchte er dann offenbar die Unfallstelle zu verlassen, kam dann aber selbst in einer Leiplanke zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem nunmehr bekannten 34-jährigen Beschuldigten ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Glücklicherweise kam es zu keinen schwerwiegenden Verletzungen bei den Unfallbeteiligten.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurze Zeit später, gegen 14.40 Uhr, in Pößneck in der Neustädter Straße. Der 17-jährige Fahrer fuhr mit seinem Krad in Richtung B281. Hier beachtete er ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug nicht und versuchte diesem auszuweichen. Dabei geriet er ins Schlingern und stieß in der weiteren Folge mit der 50-jährigen Fahrerin eines PKW zusammen. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

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