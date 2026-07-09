Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher waren unterwegs

Buchholz (ots)

In der Buchholzer Innenstadt waren in der Nacht zu gestern, 8.7.2026, Einbrecher unterwegs. In der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 6:10 Uhr versuchten sie, in der Hamburger Straße in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Hierzu setzten die Täter ihr Werkzeug an der Hintertür an und hinterließen Sachschaden. Öffnen konnten sie die Tür allerdings nicht.

In der Breiten Straße waren die Täter in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 4:35 Uhr ebenfalls erfolglos bei dem Versuch, in eine Bäckereifiliale einzubrechen.

Bei einem Eiscafé gelang es ihnen schließlich, ein auf Kipp stehendes Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln und hierdurch das Gebäude zu betreten. Sie durchsuchten den Verkaufsbereich und entwendeten etwas Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

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