Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach illegaler Müllentsorgung und Bodenverunreinigung ++ Seevetal/Maschen - Fensterscheibe eingeworfen

Asendorf (ots)

Zeugensuche nach illegaler Müllentsorgung und Bodenverunreinigung

Am Montag, 6.7.2026, gegen 12:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr auf eine Wiese an der Straße Drumbergen gerufen. Dort hatten Unbekannte eine große Ladung Hausrat illegal entsorgt. Zudem fanden sich darunter mehrere 60 l Fässer mit Altöl. Da die Fässer zum Teil undicht waren und Öl schon in den Boden gelangt war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Einsatzkräfte sicherten die Fässer gegen weiteres Auslaufen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Bodenverunreinigung eingeleitet und sucht Zeugen, die hierzu entsprechende Angaben machen können. Vermutlich war der Müll in der Nacht zu Montag dort abgeladen worden. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04184 889600.

Seevetal/Maschen - Fensterscheibe eingeworfen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 6.7.2026, 16:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr, eine Fensterscheibe am Schützenhaus an der Maschener Schützenstraße mit einem Stein eingeworfen. Zudem öffneten sie den Fensterflügel. Betreten wurde das Gebäude nach erster Inaugenscheinnahme nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schützenhauses aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

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