Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen ++ Buchholz - Einbruch in Restaurant ++ Seevetal/Hittfeld - Unfallflucht auf Parkplatz, Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf (ots)

Fallrohre gestohlen

Das Rathaus an der Bahnhofstraße ist am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 3.7.2026, 16:30 Uhr und Montag, 5:30 Uhr entwendeten die Täter von zehn Regenfallrohren verschiedene Elemente. Hierzu brachen sie die Halteschellen auf. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Buchholz - Einbruch in Restaurant

An der Steinstraße kam es gestern, 6.7.2026 zu einem Einbruch in ein Restaurant. In der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 5:30 Uhr schlugen Unbekannte ein Fenster ein, und gelangten so in das Gebäudeinnere. Sie durchwühlten im Küchen- und Kassenbereich mehrere Schränke. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Seevetal/Hittfeld - Unfallflucht auf Parkplatz, Polizei sucht Zeugen

Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Straße Heershang kam es am Montag, 6.7.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 13:50 Uhr war dort ein VW Tiguan geparkt. Als dessen Halter zu seinem Wagen zurückkam, stellte er eine massive Beschädigung im Frontbereich fest. Ein unbekanntes Fahrzeug war offenbar beim Rangieren mit dem Wagen kollidiert. Dessen Fahrer oder Fahrerin hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

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