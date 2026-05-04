Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kirchendiebstahl- Kennzeichen und Rollerdiebstahl- Raub -Körperverletzung - Sachbeschädigung - Vandalismus - Einbruch Schule - Tageswohnungseinbruch - Autoaufbruch - Umhängetasche gestohlen

Fulda (ots)

Diebstahl aus Kirche

Eiterfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.), 21 Uhr, bis Sonntag (03.05.), 17.30 Uhr, begaben sich Unbekannte in die unverschlossene Kirche in der Großentafter Straße im Ortsteil Leibolz. Im Vorraum der Kirche versuchten die Täter zunächst eine verschlossene Schublade für Gesangbücher aufzuhebeln. Anschließend brachen sie im Altarraum eine metallene Geldkassette gewaltsam auf und entwendeten Münzgeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von 32 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Fulda. Zwischen Freitag (01.05.), 19 Uhr, und Sonntag (03.05.), 12 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichenschilder "FD-BP 15" von einem Ford Transit. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz "Am Alten Schlachthof" geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Motorroller entwendet

Eichenzell. Zwischen Samstag (02.05.), 18 Uhr, und Sonntag (03.05.), 09.50 Uhr, betraten Unbekannte ein frei zugängliches Carport in der Straße "Am Hirtsberg" im Ortsteil Büchenberg. Dort machten sie sich an einem roten Motorroller der Marke Yamaha Nexo mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 527 OAN zu schaffen. Der Roller konnte schwer beschädigt in der Ortsrandlage aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach zwei Raubstraftaten

Fulda. Am Donnerstagabend (30.04.), um 23 Uhr, näherten sich zwei maskierte Täter einer Personengruppe, die auf dem Treppenabgang vom Heinrich-Von-Bibra-Platz zum Schlossgarten saß. Die maskierten Täter schlugen unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock und Fäusten auf einen 14-Jährigen ein, zogen ihn zu Boden und entwendeten seine schwarze Nike Umhängetasche. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Kurfürstenstraße. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Neben der Umhängetasche entwendeten die Täter auch eine Powerbank der Marke Xiaomi und 10 Euro Bargeld.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 16 Jahre alt, 180 cm groß, schwarze Scheitelfrisur, Ziegenbart und Schnurbart, kräftige Statur, dunkelblaue Jacke, schwarze Jeans, weiße Nike-Turnschuhe, schwarze Sturmhaube Täter 2: männlich, circa 16 Jahre alt, 170 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze mit einem hellem Emblem auf der Brust, schwarze Jeans mit braunem Gürtel, weiße Nike-Turnschuhe, weiß-schwarze Sturmmaske

Am Samstag (02.05.), gegen 21.10 Uhr, wurde ein 24-Jähriger in der Fuldaer Innenstadt Opfer von Räubern. Nach derzeitigen Erkenntnissen lauerten zwei derzeit unbekannte männliche Personen dem 24-Jährigen in der der Königsstraße auf und verfolgten ihn in Richtung Uniplatz. Dort sprühten sie ihm unvermittelt eine reizende Substanz in sein Gesicht, woraufhin er seine mitgeführte Tasche mit Zigaretten fallen ließ. Die Täter nahmen die Tasche an sich und flüchteten über die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Das Diebesgut wird auf circa 160 Euro beziffert.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 180 cm groß, schmale Statur, bekleidet mit einem dunklen Mantel Täter 2: männlich, 180 cm groß, schmale Statur

Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist unklar und Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Fulda. Am Samstag (02.05.), um 19 Uhr, kam es in der Robert-Kircher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 19-Jähriger zunächst mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf sprühte ein derzeit Unbekannter sowohl dem 19-Jährigen, als auch einem zu Hilfe eilenden Bekannten, Reizstoff ins Gesicht, während ein anderer aus der Gruppe nach ihnen trat. Anschließend flüchtete die Personengruppe in Richtung Stadtschloss.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Männlich, arabisches Erscheinungsbild, 175 cm bis 185 cm groß, dunkle Kappe, dunkler Rucksack, führt ein Reizstoffsprühgerät mit sich Täter 2: Männlich, arabisches Erscheinungsbild, 175 cm bis 185 cm groß, dunkle Kleidung

Begleiter der Täter: Männlich, arabisches Erscheinungsbild, 175 cm bis 185 cm groß, dunkle Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Volvo

Fulda. Im Zeitraum von Samstag (04.04.),15 Uhr, bis Samstag (02.05.), 16.30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Heckscheibe sowie das rechte Rücklicht eines weißen Volvo 940. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 250 Euro. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum in der Rittlehnstraße in Maberzell geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beschädigungen am Wasserzulauf zum Anglerteich

Flieden. Im Zeitraum von Freitag (01.05.), 20 Uhr, bis Samstag (02.05.), 11 Uhr, beschädigten Unbekannte den Wasserzulauf zum Anglerteich in der Thomasstraße im Ortsteil Döngesmühle. Durch die Beschädigungen des Plastikrohrsystems kann der Sauerstoffgehalt im Anglerteich sinken und zu einem Fischsterben führen. Glücklicherweise sind keine Fische verendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Im Tatzeitraum konnten an dem Anglerteich Kinderfahrräder beobachtet werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vandalismus im Betriebsgebäude

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (01.05.), 20.15 Uhr, bis Samstag (02.05.), 08.30 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Weserstraße zwei Glasscheiben eines Betriebsgebäudes mit einem Stein. Anschließend verschafften sich die Unbekannten Zutritt in das Gebäude und entleerten einen Feuerlöscher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Verkehrsschild und Hinweisschild

Hünfeld. Im Zeitraum von Freitag (01.05.), 19 Uhr, bis Samstag (02.05.), 09.30 Uhr, beschädigten Unbekannte im Breitzbacher Weg ein Verkehrsschild sowie das Hinweisschild "Mariengrotte". Der Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung am Weiher in Burghaun

Burghaun. Auf dem Maifest am Weiher geriet am Freitag (01.05.), um 17.15 Uhr, ein 37-jähriger Mann zunächst mit einem anderen Gast in verbalen Streit. Im weiteren Verlauf näherte sich dem 37-Jährigen von hinten ein weiterer ihm unbekannter Mann und schlug ihm unvermittelt gegen den Kehlkopf. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, weißes Nike-T-Shirt, blonde Haare Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schule

Fulda. Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.), 22 Uhr, bis Donnerstag (30.04.), 06.30 Uhr, warfen Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe der Bardoschule in der Abt-Richard-Straße ein. Durch das eingeworfene Fenster verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude und entleerten in mehreren Räumen einen vor Ort befindlichen Feuerlöscher. Der Schachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Zaun

Eiterfeld. Im Laufe des Dienstags (28.04.) beschädigten Unbekannte in der Straße "Am Hisselberg" in Arzell einen Sichtschutzzaun. Die Täter brachen aus dem Sichtschutzzaun mehrere Bretter heraus und verursachten so einen Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tageswohnungseinbruch

Fulda. Am Donnerstagvormittag (30.04.), 11.30 Uhr, öffnete ein Unbekannter in der Künzeller Straße auf derzeit nicht bekannte Weise, die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Die 87-Jährige Bewohnerin bemerkte den Einbruch, lief zur Eingangstür und überraschte den Täter. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Später bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl von 160 Euro aus ihrer Handtasche, die sich im Eingangsbereich befand. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 185 cm groß, südländischer Phänotyp, dunkle Haarfarbe, Brillenträger Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Verkaufsbude

Fulda. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 22 Uhr, bis Freitag (01.05.), 07 Uhr, begaben sich Unbekannte in den Innenhof des Klosters am Frauenberg. Dort schoben sie die Rollläden einer Verkaufsbude hoch und gelangten hierdurch in den Innenraum um nach Wertgegenständen zu suchen. Dabei gingen Teile des Inventars der Bude zu Bruch und es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Aus einem "Streich an Hexennacht" wird Diebstahl

Kalbach. In der Nacht auf Freitag (01.05.) um 02.40 Uhr kam es in Oberkalbach, in der Straße "Hinterkirchweg", zu einem Vorfall, der zunächst als harmloser Streich wirkte, jedoch in ein Diebstahl mündete. Gegen 02:40 Uhr betraten unbekannte Täter den frei zugänglichen Hof eines Anwesens und entwendeten Gegenstände, darunter einen Tisch und mehrere Blumentöpfe, die sie in die Nachbarschaft trugen. Die Unbekannten rollten dabei auch zwei Mokick-Roller die Straße hinunter. Der Geschädigte konnte sein Eigentum größtenteils zurückholen. Von einem schwarzen Piaggio-Roller mit dem Kennzeichen 359 LXH (2024) fehlt bislang jedoch jede Spur.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: "Feiern ja - aber friedlich und rücksichtsvoll. Streiche wie in diesem Fall können schnell aus dem Ruder laufen und haben Konsequenzen." Sachbeschädigungen, Brandstiftungen oder Körperverletzungen werden nicht toleriert und konsequent strafrechtlich verfolgt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Rollers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0661/105-0 zu melden.

Auto aufgebrochen

Petersberg. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 21 Uhr, bis Freitag (01.05.), 7 Uhr, öffneten Unbekannte in der Brüder-Grimm-Straße einen abgeschlossenen grauen Opel Meriva und entwendeten eine Sonnenbrille, zwei Hosen, einen Gürtel sowie Münzgeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl einer Umhängetasche

Fulda. Am Freitag (01.05.) im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr, stahlen Unbekannte über einen offenstehenden Hauseingang in der Straße "Peterstor" eine schwarze Umhängetasche, die sich an der Garderobe des Hausflures befand. Neben Bargeld befand sich auch ein Bargeld-Scheck eines Großhandels sowie ein MacBook in der Tasche. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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