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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Scooter auf Fahrradweg zwischen Hauneck-Unterhaun und Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Am Samstag (02.05.) kam es gegen 13.10 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall auf dem Fahrradweg östlich von Hauneck. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Pkw Audi die Straße "Zur Burg" aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld. Etwa zehn Meter nach der Einmündung in Richtung der "Vollmarsburg" erfasste er aus bisher nicht geklärter Ursache zwei am Fahrbahnrand bzw. auf der Fahrbahn stehende Personen aus dem Landkreis Kassel, die sich dort mit ihren E-Scootern aufhielten. Sowohl die 53-jährige Führerin des E-Scooters, die auf der Fahrbahn stand, als auch ihr 50-jähriger Partner wurden hierbei schwer verletzt. Die 53-Jährige musste sofort reanimiert werden und verstarb trotz aller Bemühungen später in einem nahe gelegenen Klinikum. Der 50-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Der 21-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Da zudem der Verdacht auf Einfluss von alkoholischen Getränken bestand, wurde bei ihm durch den zuständigen Bereitschaftsrichter eine Blutentnahme angeordnet. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter beauftragt. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden am Pkw und den beiden E-Scootern beläuft sich auf circa 11.600 Euro.

Führungs- und Lagedienst des Polizeipräsidiums Osthessen in Fulda: Quehl, KHK

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Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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