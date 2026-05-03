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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sozia stürzt beim Beschleunigen von Krad

Tann (Rhön) (ots)

Am Sonntag, 3. Mai 2026, 13:40 Uhr, ereignete sich im Landkreis Fulda auf der L 3175 im Streckenabschnitt zwischen Tann - Knottenhof und Landesgrenze Thüringen ein nicht alltäglicher Kradunfall. Der 32-jährige Kawasaki-Fahrer aus dem Landkreis Schmalkalden - Meiningen beschleunigte sein Krad, die 26 - jährige Mitfahrerin auf dem Krad konnte sich nicht ausreichend auf dem Mitfahrersitz festhalten und stürzte nach hinten vom Krad auf die Fahrbahn. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Abklärung in ein regionales Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand konnte sie das Krankenhaus glücklicherweise bereits wieder mit "nur" leichten Verletzungen verlassen. Die Sozia trug zur Unfallzeit komplette Schutzkleidung. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeistation Hilders.

Gefertigt:

(Pst. Hilders | Hohmann, PHK)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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