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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Einbruch in Supermarkt

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Schotten. Im Zeitraum von Freitag (24.04.), 5 Uhr, bis Mittwoch (29.04.), 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkieten eines Einfamilienhauses in der Frankfurter Straße im Ortsteil Rainrod. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Schmuck aus dem Schlafzimmer. Der Täter flüchtete unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Supermarkt

Grebenhain. In der Nacht von Freitag (01.05.), auf Samstag (02.05.), kam es gegen 0.50 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Vaitshainer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Mitarbeiterraum, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Tabakwaren verließen die Täter den Supermarkt wieder über das Einstiegsfenster. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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