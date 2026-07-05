Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 03.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 05.07.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Buchholz - Diebstahl von Geldbörse

Am Freitagvormittag zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr kam es in der Breiten Straße in einem dortigen Schuhgeschäft zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die bisher unbekannten Täter entwendeten das Portemonnaie während die 76-Jährige Geschädigte mit dem Anprobieren von Schuhen beschäftigt war. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr wurden Beamte der Polizei zu einem mittig auf der Fahrbahn stehendem Pkw in die Breite Straße gerufen, da das Fahrzeug andere Verkehrsteilnehmer behinderte. Vor Ort stellten die Beamten bei dem angetroffenen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung von 2,42 Promille fest. Dem 44-Jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++ Marschacht - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Winsen (Luhe) einen Pkw in der Elbuferstraße in Marschacht. Durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund einer Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

++ BAB 7 - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum vom Freitag (ca. 22:00 Uhr) bis Samstagmorgen (ca. 03:00 Uhr) entwendeten bisher unbekannte Täter ca. 400 Liter Diesel aus dem Tank eines Sattelzugs auf dem Parkplatz "Garlstorfer Wald" an der A 7. Die Täterschaft flüchtete anschließend unerkannt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Maschen unter der Telefonnummer 04105-620 200 zu melden.

++ Seevetal / Meckelfeld - Einbruch in Spielhalle mit zuvor entwendetem Fahrzeug

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Glüsinger Straße zu einem Einbruch in eine Spielhalle. Die bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltvoll in das Gebäude ein und versuchte einen Geldwechselautomaten zu entwenden. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von der Tat ab und flüchteten anschließend unerkannt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Täter einen weißen Transporter als Tatfahrzeug nutzen. Dieser wurde zuvor von einem Werkstattgelände in der Straße Hennenhof entwendet und wurde im Bereich eines Sees in Meckelfeld verlassen aufgefunden.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Bereits in der Nacht vom 05./06.06.2026 sowie am frühen Morgen des 15.06.2026 hatte es ähnliche Einbrüche mit zuvor ebenfalls entwendeten Fahrzeugen gegeben (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6289417 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6295412)

Die Polizei prüft Parallelen und sucht auch hierzu weiterhin Zeugen.

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