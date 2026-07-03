Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe nutzten EC-Karten

Buchholz (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, kam es in der Buchholzer Innenstadt zu zwei Taschendiebstählen mit anschließenden Verwertungstaten.

In der Zeit zwischen 14:35 und 14:50 Uhr wurde eine 83-jährige Frau bestohlen, als sie in einem Geschäft an der Breiten Straße einkaufte. Der oder die Täter nahmen unbemerkt das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche. Anschließend gelang es ihnen, mit der EC-Karte der Frau rund 1.700 Euro an einem Geldautomaten abzuheben.

Gegen 18.15 Uhr wurde einer Frau in der Kirchenstraße das Portemonnaie gestohlen. Auch hier gelang es den Tätern, im Anschluss 1.000 Euro mittels der gestohlenen EC-Karte abzuheben.

Die Polizei weist erneut darauf hin, auf keinen Fall die PIN bei der EC-Karte aufzubewahren. Außerdem sollte beim Bezahlen immer darauf geachtet werden, dass die PIN während der Eingabe nicht von anderen Personen eingesehen werden kann.

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