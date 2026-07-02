Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sattelzug brannte aus ++ Winsen/A 39 - In der Ausfahrt abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

Rosengarten/A261 (ots)

Sattelzug brannte aus

Gestern, 1.7.2026, gegen 17:50 Uhr, war ein 33-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der A261 von Hamburg in Richtung Bremen unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Tötensen geriet die Zugmaschine, vermutlich infolge eines technischen Defekts, in Brand. Der Fahrer stoppte seinen Sattelzug und versuchte, den Brand zu löschen. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Nach Eingang des Notrufes wurde die A261 voll gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rade, Tötensen, Leversen-Sieversen und Neu Wulmstorf waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand ab. Der verletzte Fahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

Durch das Feuer wurde die Sattelzugmaschine völlig zerstört. Auch der Auflieger, beladen mit rund 23 Tonnen Nudeln, sowie die Fahrbahn wurden durch die Flammen beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 500.000 EUR.

Die A261 blieb bis 20:30 Uhr voll gesperrt, so dass es zu erheblichem Rückstau kam.

Winsen/A 39 - In der Ausfahrt abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

An der Anschlussstelle Winsen-West, in Fahrtrichtung Lüneburg, kam es gestern, 1.7.2026 zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Fiat die Ausfahrt. Nach seinen Angaben drängte sich ein unbekannter mit seinem PKW rechts an dem Fahrzeug vorbei, so dass der 51-Jährige nach links ausweichen musste und dort mit der Schutzplanke kollidierte. Der Wagen wurde dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 796200 bei der Autobahnpolizei Maschen zu melden.

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