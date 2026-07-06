Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin gesucht

Winsen/Borstel (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Königstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 18-jährige E-Scooter-Fahrerin die Königstraße, von der Straße Winsener Ilmer kommend, in Richtung Bahnbrücke, als sie von einem dunklen Pkw überholt wurde. Während des Überholvorgangs soll der Pkw den Lenker des E-Scooters gestreift haben. Hierdurch geriet die Fahrerin ins Schlingern und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Blumenkübel. In der Folge überschlug sie sich mit ihrem E-Scooter und prallte anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei Winsen (Luhe) bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug, zum Kennzeichen, zur Fahrerin oder zum Fahrer geben können, sich zu melden. Auch Personen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

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