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Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Sicher ankommen: Das LKA Rheinland-Pfalz gibt Tipps zum Start der Motorradsaison

Mainz (ots)

2.864 Menschen sind im vergangenen Jahr mit ihrem Motorrad auf Straßen in Rheinland-Pfalz verunglückt. Dabei wurden 580 Personen schwer verletzt, 39 kamen sogar ums Leben.

Um diese alarmierenden Zahlen zu senken, gibt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) zum Start der Motorradsaison wichtige Hinweise rund um Technik, Ausrüstung und Fahrverhalten:

   - Kontrollieren Sie regelmäßig Bremsen, Beleuchtung und Reifen - 
     inklusive des vorgeschriebenen Luftdrucks, besonders zu 
     Saisonbeginn.
   - Tragen Sie geeignete Schutzkleidung: ein sicherer, geschlossener
     Motorradhelm mit Vollvisier, eine Leder- oder Textilkombi, 
     Handschuhe sowie festes Schuhwerk wie Stiefel.
   - Zusätzliche Protektoren an empfindlichen Stellen oder auch 
     Airbagjacken, die bei einem Unfall automatisch ausgelöst werden,
     können das Verletzungsrisiko bei einem Sturz deutlich 
     verringern.
   - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit Sie 
     besser erkennbar sind.

Zu den häufigsten Unfallursachen zählen überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Sicherheitsabstand sowie Fehler beim Abbiegen oder Überholen. Auch mangelnde Erfahrung und Selbstüberschätzung spielen häufig eine Rolle. Um sicher durch die Motorradsaison zu kommen, empfiehlt das LKA:

   - Fahren Sie mit eingeschaltetem Licht und seien Sie stets 
     bremsbereit.
   - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen.
   - Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit und überschätzen Sie 
     sich nicht.
   - Setzen Sie Überholmanöver frühzeitig und klar erkennbar an.
   - Meiden Sie das Schneiden von Kurven.
   - Bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn ist besondere Vorsicht 
     geboten. Besonders morgens können Straßen in Waldstücken oder 
     auf Brücken noch feucht und rutschig sein - auch wenn die 
     Temperaturen bereits frühlingshaft wirken.
   - Bei Gruppenausfahrten: Halten Sie ausreichend Abstand, fahren 
     Sie versetzt und vermeiden Sie Überholmanöver innerhalb der 
     Gruppe.

Gerade zu Beginn der Saison oder nach längeren Pausen ist es wichtig, sich langsam wieder ans Fahren zu gewöhnen. Bikerinnen und Biker sollten sich auf den ersten Kilometern "warm fahren" und im besten Fall ein Sicherheitstraining absolvieren.

Das LKA rät außerdem allen andere Verkehrsteilnehmenden: Unterschätzen Sie nicht die Geschwindigkeit und das Beschleunigungsvermögen von Motorrädern. Das kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Pressestelle

Telefon: 06131/65600-10/-11/-12/-13
E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/lka

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell

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