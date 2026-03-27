Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: "Car Friday": Polizei mahnt zu verantwortungsvollem Verhalten

Mainz (ots)

Die bundesweite Autoschrauber-Szene hat den Karfreitag seit einigen Jahren als sogenannten "Car Friday" etabliert und läutet damit traditionell die Tuning-Saison ein. Vor allem rund um den Nürburgring, eine der bekanntesten Motorsportstätten Deutschlands, zog die Veranstaltung in der Vergangenheit zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Für den kommenden Karfreitag werden erneut viele Auto-Enthusiasten erwartet, die ihre leistungsstarken und individuell gestalteten Fahrzeuge präsentieren.

Neben der Begeisterung für Technik und Design kommt es bei solchen Treffen jedoch immer wieder zu problematischen Begleiterscheinungen - insbesondere illegale Autorennen, überhöhte Geschwindigkeiten sowie unnötige Lärmbelästigungen.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass illegale Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d Strafgesetzbuch verboten sind. Dabei ist unerheblich, über welche Distanz ein Rennen ausgetragen wird. Sowohl im Vorfeld geplante als auch spontan durchgeführte Rennen erfüllen den Straftatbestand. Auch Personen, die solche Rennen organisieren, machen sich strafbar.

Die Konsequenzen für Verstöße sind erheblich: Neben hohen Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsregister drohen der Entzug der Fahrerlaubnis sowie die Beschlagnahmung des Fahrzeugs. Kommt es infolge eines illegalen Rennens zu Personenschäden, kann dies mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet werden.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei an alle Mitglieder der Tuning-Szene sowie an sämtliche Verkehrsteilnehmenden, sich verantwortungsbewusst zu verhalten und die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten:

- Passen Sie Ihre Fahrweise stets den Verkehrsbedingungen an und beachten Sie die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. - Beteiligen Sie sich nicht an illegalen Kraftfahrzeugrennen und organisieren Sie keine solchen Veranstaltungen. - Führen Sie alle erforderlichen Unterlagen zu Fahrzeugumbauten mit sich. - Informieren Sie die Polizei umgehend über die Notrufnummer 110, wenn Sie Kenntnis von illegalen Autorennen erhalten. - Übermitteln Sie vorhandenes Bild- oder Videomaterial zur Unterstützung der Ermittlungen an die Polizei.

In Rheinland-Pfalz wird die Polizei über die Osterfeiertage verstärkt Kontrollen durchführen, um Verstöße konsequent zu verfolgen.

Zusätzlich verweist das Landeskriminalamt auf die App der Kampagne TUNE IT! SAFE!, die als hilfreicher Leitfaden für sicheres und regelkonformes Fahrzeugtuning dient. Weitere Informationen sind unter: https://www.tune-it-safe.de verfügbar.

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