Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannte tauschen Schlösser aus und stellen Strom ab - Lebensmittelproduktion in der Schlesier Straße beschädigt

Bestwig (ots)

Zwischen Donnerstag, 2. Juli, 08:00 Uhr, und Montag, 6. Juli, 13:45 Uhr, kam es in der Schlesier Straße in Bestwig-Velmede zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Garage, die als Produktions- und Lagerraum für Lebensmittel genutzt wird. Dort wurden augenscheinlich die Schlösser des Garagentores sowie einer weiteren Zugangstür ausgetauscht. Zudem wurde im Sicherungskasten der Strom abgeschaltet.

In der Garage und einem angrenzenden Kühlraum befanden sich größere Mengen Lebensmittel, die für den Verkauf produziert und gelagert worden waren. Durch den abgeschalteten Strom waren sie nicht mehr verwendbar.

Ein Zeuge hatte am Samstag, 4. Juli, gegen 08:00 Uhr sowie erneut gegen 18:30 Uhr beobachtet, dass das Garagentor offenstand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schlesier Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90200 in Verbindung zu setzen.

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